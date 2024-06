Le storie di calcio di Quaregna e il concerto del massese Kophra

Un fine settimana di emozioni, in parole e musica, al Bagno Sara di Poveromo con due appuntamenti culturali e musicali che segnano questa seconda metà di giugno. Si parte oggi, alle ore 19, con la presentazione del libro di Paolo Quaregna ‘Granata, Rosso e Verde’. Iniziativa realizzata in collaborazione con Il Salotto di Laura. Quaregna è un famoso regista e sceneggiatore italiano, ha diretto fra gli altri Donna allo Specchio con Stefania Sandrelli. In questo libro ripercorre tre vicende sportive, di altrettante squadre di calcio vittime di tragici incidenti aerei: Torino a Superga nel 1949, il Manchester United a Monaco nel 1958 e la Chapecoense nel 2016, lasciandosi dietro delle scie di dolore ma dimostrando anche la forza dello sport, di un affetto che va oltre la presenza fisica e tramanda la leggenda di generazione in generazione attraverso il gruppo, i simboli, le leggende e i tifosi. Un appuntamento quindi di spessore, all’interno del quale si parlerà di destino, sport, fratellanza e amicizia. L’evento sarà moderato da Laura Lucchini, del ’Salotto di Laura’, affiancata dall’opinionista Carolina Violi, lo psichiatra Ernesto Dazzini, il giornalista sportivo Alessandro Tabarrani e i consiglieri comunali Lorenzo Pascucci e Giovanna Santi. A conclusione dell’evento, cena alla carta.

Domenica, sempre al Bagno Sara, arriva il concerto di Kophra, con inizio alle ore 21. Il giovane talento massese, all’anagrafe Mario Cofrancesco, già reduce da Amici e da Sanremo, porterà sul palco assieme alla sua band la sua cifra artistica e musicale che mette al centro l’amore. Ingresso e consumazione 15 euro.