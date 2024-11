"Le promesse mancate per il campo"

Dopo il sopralluogo della commissione sport all’ex campo di calcio il comitato “Cittadini per Turano” vuole " fare un po’ di chiarezza, vogliamo dire la nostra verità" sulla storia dell’impianto, per molti anni "luogo fondamentale per l’attività giovanile di tutta la città e un punto di riferimento per la popolazione locale". Ricorda le numerose iniziative sportive “giugno-Turanese” in primis e la festa popolare di San Domenico. "Nel 2018 quando si è insediata la prima amministrazione Persiani, il campo era frequentatissimo ed era gestito dal Turano calcio – ricorda –. Nell’estate 2019 quando era assessore Balloni, la gestione era stata prorogata fino ad un futuro bando. L’allora presidente dell’Arci Turano aveva effettuato migliorie alla struttura sistemando il bar, coprendo la tribuna e installando uno spazio con terreno sintetico".

La svolta nella primavera del 2022: "non sappiamo ancora per quale motivo le strutture complementari del campo sono state abbattute". E il Comitato ancora chiede "perché ciò sia successo e soprattutto , perché chi doveva non ha impedito tutto ciò? Chi ripagherà i danni arrecati al patrimonio pubblico?" Poi la promessa nel giugno 2022 del sindaco Persiani e dell’allora assessore Balloni della messa in sicurezza entro sei mesi: "ad oggi nulla è avvenuto". Ora il bando per la gestione previa la sistemazione e la riqualificazione dell’impianto stesso. "Si prevede una spesa di circa 150 /200 mila euro – sottolinea il Comitato –. Una cifra simile è stata destinata con impegno dal Comune al campo di Forno. Perché non viene fatto anche da noi? Esistono figli e figliastri? Perché non viene investito di più sulle strutture sportive periferiche? Non sappiamo come andrà a finire il bando ma, poiché questo ci è stato garantito dal sindaco, noi come residenti pretendiamo spazi per le nostre attività sociali e sportive".