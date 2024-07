Le opere di Perfigli esposte nel panificio. L’omaggio di Bedizzano

Una mostra dedicata ad Alessandro Perfigli, lo scultore e insegnante scomparso nel 2012. Alessandro era originario di Bedizzano e ha dedicato la sua vita alla creazione di sculture straordinarie e all’educazione delle future generazioni di artisti. Per questo i suoi compaesani hanno organizzato una sua personale alla Panetteria Politeama di piazza Matteotti. Lo scorso anno una sua esposizione intitolata ‘Un maestro, un artista, un uomo’, era stata organizzata all’oratorio don Guido di Bedizzano. Alessandro non era solo un maestro della scultura, ma anche ispirazione per molti giovani artisti. La sua passione per l’arte e l’insegnamento ha toccato la vita di molti, e la sua eredità continua a vivere attraverso le opere dei suoi studenti.