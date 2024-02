Le ’nuove rotte’ del turismo con i giovani

Si chiama ‘Nuove rotte’ e ha come obiettivo quello di migliorare l’organizzazione delle esperienze di visita e diffusione della conoscenza della cultura e delle offerte turistiche dei 10 Ambiti turistici coinvolti, promuovendo uno stile di visita e scoperta dei territori improntato al turismo esperienziale, consapevole e sostenibile.

Il servizio civile universale offre una nuova opportunità ai giovani lunigianesi, grazie all’adesione dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, pronta a ospitare due giovani dai 18 ai 28 anni per ‘Nuove rotte’. L’intenzione è quella di rafforzare il sistema turistico degli Ambiti da un punto di vista economico, mettendo in opera azioni che rafforzino la capacità attrattiva dei ‘brand di destinazione’ e che aumentino il numero di presenze e dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale toscano diffuso tenendo conto dei nuovi trend della domanda turistica e degli strumenti di comunicazione digitale. Il bando di selezione e gli elementi essenziali del progetto ‘Nuove rotte.Turismo locale e sostenibile in Toscana’ sono consultabili alla pagina: https://ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale/5080. Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi.

Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro. Non può presentare domanda chi ha già svolto il Servizio Civile Universale e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione attraverso la piattaforma DOL raggiungibile con PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, selezionando il progetto prescelto. Per presentare la domanda, entro le 14 del 15 febbraio, occorre avere lo Spid.