Le nostre radici raccontate da Valdo Spini a Carrara

Da Benedetto Croce a Federico Chabod, da Franco Venturi a Giuseppe Galasso: i protagonisti della cultura italiana del Novecento raccontati nel volume di Giulio Talini, giovane ricercatore livornese di 27 anni. Il volume edito da Pacini Editore e intitolato ‘Storiografia etico-politica e contemporaneità nella storia del Novecento italiano’, sarà presentato oggi alle 17,30 a Palazzo Binelli dall’onorevole Valdo Spini (nella foto) presidente della Fondazione circolo Rosselli, che ha promosso la pubblicazione con il sostegno della direzione della ricerca degli istituti culturali del ministero della Cultura. "È fondamentale ricostruire le radici della nostra cultura democratica – dice Spini – e il contributo della storiografia etica del Novecento è in tal senso determinante". Il volume comprende saggi di Nadia Urbinati, Adriano Prosperi, Silvia Berti, Marta Herling, Angelo D’Orsi e dello stesso Valdo Spini, e tratta dell’opera di storici e di scrittori come Benedetto Croce, Antonio Gramsci, Federico Chabod, Franco Venturi, Furio Diaz, Giuseppe Galasso, Giorgio Spini ed altri importanti autori. Talini in questo volume rievoca quel concetto di ‘contemporaneità’ della storia e del nesso indispensabile tra interrogativi storiografici e problemi del presente, facendo capire come questo filone di ricerche abbia esercitato un influsso metodologico determinante su più generazioni di storici suscitando feconde ricezioni critiche, come dimostra il caso di Antonio Gramsci e dei ‘Quaderni del carcere’. La presentazione del volume sarà moderata dal carrerese Filippo Marchetti, dottore di ricerca all’università di Roma.