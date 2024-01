Le montagne selvagge di Lorenzo Showbridge nel libro di foto ’Attitude’

A palazzo civico si presenta il libro fotografico ‘Attitude’ del fotografo naturalista Lorenzo Shoubridge. L’evento organizzato dal Cai e dall’associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’, è in programma per venerdì alle 17,30 in Comune. ‘Attitude’ è il secondo libro del fotografo toscano, questa volta dedicato al territorio del Mont Avic e della valle di Champorcher in Valle d’Aosta. Il libro è stato curato da Claudia Giusti, storica d’arte e fotografa, e contiene la prefazione di Fortunato Gatto, fotografo paesaggista italiano tra i più conosciuti al mondo. Mentre alle 11 gli studenti dello Zaccagna –Galilei incontreranno Shoubridge a Fossola. L’incontro con gli studenti è propedeutico al concorso fotografico nazionale lanciato dall’Istituto carrarese su ‘Sostenibilità: sogno o realtà?’, ideato da Chiara Colotti, docente del Galilei. Durante l’ultimo anno e mezzo il lavoro fotografico di Shoubridge si è concentrato nel difficile territorio alpino dando vita a un report sulla fauna e la flora di questi luoghi selvaggi. Con oltre 150 immagini, realizzate in condizioni estreme, l’autore ha narrato una storia profonda, intensa, intrisa di emozioni. Il volume racconta la complessa bellezza e la biodiversità che anima queste terre. Tra le immagini che compongono il libro ne compare una che rappresenta un topo quercino in caccia, premiata nel 2022 dal ‘Wildlife photographer of the year’, e che fa parte di una narrazione più ampia dedicata ai piccoli roditori.