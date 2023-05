Le mille voci dell’arte ’Carrara città creativa’ Sfida tra giovani scultori

‘Le voci dell’arte: pace fratellanza, solidarietà’ è il tema scelto da Comune e Club per l’Unesco ‘Carrara dei marmi’ per la 7° edizione del premio ‘Carrara città creativa Unesco’. E’ rivolto a giovani scultori emergenti, studenti delle accademie e delle scuole d’arte abilitate a corsi di scultura statali o legalmente riconosciute, italiane e straniere. I partecipanti dovranno avere tra i 18 e i 35 anni e avranno tempo fino alle 15 del 22 agosto per candidarsi a partecipare. La premiazione il 7 ottobre, al vincitore un premio di 5mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Marmo che rimarrà poi proprietaria dell’opera. Tutti i partecipanti al concorso avranno la possibilità di realizzare le proprie opere nel laboratorio della ‘Cooperativa Scultori’, dove svolgeranno stage dall’11 settembre all’8 ottobre. Qui avranno a disposizione un blocco 50x50x50 centimetri ciascuno con il quale scolpire il proprio progetto e saranno affiancati dai maestri-artigiani del laboratorio.

"Obiettivi di questa iniziativa – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi – sono quelli di dare un contributo concreto alla costruzione di un linguaggio universale dell’arte per l’educazione alla cultura della pace e di offrire l’opportunità ai giovani scultori di un periodo di studio e un’esperienza autentica per esprimere la propria creatività in una competizione internazionale che vuol diffondere i valori ed i principi Unesco e promuovere il nostro ‘saper fare’ in un circuito mondiale". "Il ‘Forum Internazionale di Giovani Scultori del Marmo a Carrara’, ormai alla settima edizione, è un progetto identitario che si inserisce nella più ampia tematica ‘Le Alpi Apuane nella storia dell’uomo, del lavoro e dell’arte’, che il Club di Carrara dei Marmi porta avanti fin dalla sua costituzione, nel 1996 – spiega la presidentessa del club ,Maria Grazia Passani – L’obiettivo è offrire ai giovani l’opportunità di poter scolpire il pregiato marmo di Carrara, trovando stimoli per la loro ispirazione e creatività in uno dei laboratori che perpetuano antichi ‘saperi’ e, al tempo stesso, educare e formare alla cultura della pace secondo i principi dell’Unesco. Tutto questo si è realizzato e continua a realizzarsi grazie al sostegno e collaborazione dell’amministrazione comunale, della Federazione italiana dei club per l’Unesco e degli sponsor: Fondazione Marmo, Fondazione Cassa di risparmio di Carrara e Rotary Club a cui va il nostro ringraziamento". Per info su modalità e tempi di partecipazione è possibile scaricare il bando di concorso al sul sito della Federazione italiana dei club e dei centri per l’Unesco (www.ficlu.org) o cliccare su:

https:ficlu.orgbando-di-concorso-settima-edizione-del-forum-internazionale-dei-giovani-scultori-del-marmo-a-carrara.