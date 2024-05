Le meraviglie dei nostri monti sui vagoni della Metro A di Roma

La metropolitana di Roma e le immagini delle cave di Carrara. L’arte sui sedili, soffitti e pareti dei vagoni della linea A della metro per raccontare l’ambiente. Una galleria d’arte itinerante per 5 mesi con Mind The Earth, l’installazione site specific nata dalla progettualità di Yourban 2030 e promossa dalla stessa no profit e daqlla focal point Unesco Maura Crudeli, inspirata agli obiettivi dell’Agenda 2030, in collaborazione con Atac Roma, media partner Hf4 communication. Tra volti mutati, metamorfosi animali, piante dalla diversa natura, colori, suoni e immagini inusuali, la mostra viaggiante a cura di Angelo Cricchi e Valeria Ribaldi porta sui sedili, sui soffitti e sulle pareti del treno della linea arancione della capitale, quella che va da Anagnina a Battistini e che passa da Spagna, Barberini, Termini, Flaminio, Ottaviano, Cipro, gli scatti e le immagini del progetto editoriale Irae con opere di Andreco, Matteo Basilé, Nicola Bertellotti, Giacomo Costa, Angelo Cricchi, Michele Guido, Agostino Iacurci, Shinya Masuda, Supinatra, Wu Yung Sen. E sono proprio gli scatti degli artisti Nicola Bertellotti e Matteo Basilé a ritrarre lo stato delle nostre montagne con la volontà di trasformare il viaggio in metro in un’esperienza artistica, ma anche in un’occasione di condivisione sui temi della sostenibilità. Basilé che oggi alle 15 terrà un incontro dal titolo ‘Ritratto ma non ritratto’ all’interno dell’accademia di Belle Arti di Carrara. "Con un gioco di parole che nasce dal londinese avviso mind the gap, in cui in questo caso si invita il passeggero a ‘fare attenzione al pianeta’". Spiega la presidente di Yourban 2030 Veronica De Angelis Mind The Earth nasce per restituire al pubblico e la riflessione, gli studi, i contributi artistici e le visioni delle tre edizioni di Irae, 200 pagine di arte contemporanea e fotografia, 200 pagine di ambiente sostenibilità, 200 pagine per riflettere sulla condizione del pianeta e dell’ecosistema".