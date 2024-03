Le 160 candeline di Croce Rossa. Visite gratuite per festeggiare

La Croce Rossa compie 160 anni e fa un regalo alla popolazione della Lunigiana organizzando giornate di prevenzione gratuite in modo non solo occasionale. Ci sarà la possibilità di accesso a cure specialistiche e diagnostiche senza attendere che si smaltiscano le lunghe code delle liste di attesa. A partire da sabato 16 marzo il Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra in Lunigiana Massa-Carrara aprirà i battenti una sede operativa dove si effettueranno visite specialistiche grazie a medici volontari che hanno aderito all’iniziativa.

"L’idea è nata dopo la giornata di prevenzione svoltasi lo scorso febbraio nella nostra sede dove è arrivata tanta gente - spiega la presidente Rita Peroni, che guida 122 volontari -. Non vogliamo certo sostituirci al servizio sanitario, ma intendiamo sostenerlo, allargando in modo sensibile il numero degli screening. Debbo dire che come Comitato della Croce Rossa già facevamo visite gratuite per la popolazione ma desidereremmo, per quanto ci è possibile e senza volerci sostituire a nessuno essere più incisivi soprattutto nella prevenzione e cioè allargare in modo sensibile il numero degli screening. Sottolineo l’importanza della gratuità nel rispetto dei canoni etici della solidarietà. Ogni volta stabiliremo il numero di visite possibili che saranno rese note come la data della giornata con ogni tipo di mezzo d’informazione". La Cri realizza il progetto grazie soprattutto all’impegno ed alla passione dei volontari impegnati h24 nei vari servizi e nell’ emergenza urgenza territoriale oltre che nei servizi sociali. Oltre a queste attività ci sono la distribuzione di alimenti alle famiglie che si trovano in precarie situazioni economiche, il progetto di sorveglianza anziani fragili, i corsi di formazione all’uso del defibrillatore Dae per laici, i corsi di disostruzione pediatrica. Infine anche quest’anno sono programmate varie manifestazioni con lo scopo di aggregare giovani e meno giovani per far conoscere la realtà di Croce Rossa. C’è anche un progetto pilota importante per lo screening preventivo denominato "Fegato Specchio della Salute" di cui è responsabile scientifico il professor Ferruccio Bonino, ricercatore di fama nazionale perché scopritore dei virus epatici maggiori. "Negli ultimi anni si sta registrando in tutto il mondo una rapida crescita dell’incidenza del fegato grasso (steatosi epatica) che in Italia si stima presente in almeno il 30% della popolazione - spiega il direttore - è un fattore di rischio e allo stesso modo un precoce campanello d’allarme perché anticipa di anni le malattie cardio-vascolari, dismetaboliche, epato-digestive, neoplastiche e neuro-degenerative che sono oggi principali cause di ridotta aspettativa di vita". E’ perciò molto importante identificare precocemente i portatori del fattore di rischio steatosi epatica e soprattutto tra essi coloro (circa il 10%) che hanno già i primi segni (ancora asintomatici) dell’incipiente malattia infiammatoria che accelera l’insorgenza di queste malattie. Il rischio è che le persone con meno risorse siano costrette a trascurare la prevenzione, i controlli e le cure, acuendo così le situazioni di fragilità. Invece, con questo progetto della Cri potranno trovare un servizio e professionisti di grande qualità, a portata di mano perché tutti hanno diritto alla salute.

Natalino Benacci