Lavori sulla rete idrica a Pian della Fioba

Lavori in corso per risolvere le continue perdite di acqua potabile Pian della Fioba da parte di Gaia. Un intervento importante di manutenzione straordinaria sulla rete dell’acquedotto quello avviato dalla società di gestione del servizio idrico su via dei Colli, nel Comune di Massa. La società è impegnata nella sostituzione di due tratti di tubazione, rispettivamente di 160 metri e 120 metri, vetusti e soggetti a continue perdite. I lavori sono in corso in corrispondenza delle due gallerie dopo l’Orto Botanico delle Alpi Apuane a Pian della Fioba. L’investimento totale per le opere che si stanno realizzando è di circa 40mila euro. I lavori di sostituzione dei due tratti di tubature vetuste si concluderanno entro il luglio.