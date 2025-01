Lavori di sicurezza al Canal del Rio. In centro arriva una rivoluzione

A febbraio partiranno i lavori di adeguamento idraulico di Canal Rio, il più importante corso d’acqua sotterraneo che attraversa la città. Un investimento da circa 4 milioni di euro finanziati dal Pnrr, che serviranno per la messa in sicurezza della sezione idraulica del canale e adeguarla alle previsioni di una portata duecentennale. I dettagli del progetto sono stati illustrati ieri a palazzo civico dalla sindaca Serena Arrighi, dall’assessore Moreno Lorenzini, dall’ingegnere del Comune Giuseppe Marrani e dall’ingegnere che ha studiato il progetto Giuseppe Fruzzetti. Presente anche l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni. Molte le domande di commercianti e cittadini, preoccupati dei disagi che questo importante cantiere creerà nei prossimi nove mesi. Disagi in particolare alla circolazione stradale, che sarà totalmente rivoluzionata. Ma come è stato spiegato questo importante adeguamento idraulico ha lo scopo di mettere in sicurezza di fronte a piene straordinarie.

L’intervento prevede anche un lungo scavo per andare a intervenire sull’alveo tombato del corso d’acqua e la demolizione e successiva ricostruzione del ponte di corso Rosselli. "Sarà un anno di cantieri e di lavori in tutta la città, ma una volta conclusi ci restituiranno una città non solo più bella, ma anche più sicura – ha detto Arrighi –. Si tratta di un progetto complesso che è stato studiato a lungo. Daremo sicuramente fastidio ma stiamo studiando come minimizzare i disagi. L’adeguamento del Canal del Rio è un intervento importante per la messa in sicurezza di una grossa parte del nostro centro storico e proteggerlo da possibili allagamenti". "Intervenire per l’adeguamento di un corso d’acqua come il Canal del Rio significa ridurre sensibilmente il rischio idraulico e lavorare attivamente per la messa in sicurezza del territorio – ha aggiunto l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini –. Basta guardare non solo al passato recente della nostra città, ma anche a quello che è accaduto in realtà vicine per capire quanto siano importanti questo tipo di interventi, e come in certi ambiti gli sforzi di tutti debbano essere continui". Per mitigare i disagi man mano che il cantiere proseguirà: sono previsti cantieri di 50 metri, l’amministrazione sta valutando anche di sospendere i parcheggi a pagamento. Un ragionamento che proseguirà di pari passo con i lavori e che l’amministrazione cercherà di realizzare anche ascoltando i suggerimenti dei residenti e dei commercianti.

Alessandra Poggi