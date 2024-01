Lavori all’acquedotto mercoledì mattina

Gaia comunica che mercoledì dalle 8,30 alle 13,30 saranno effettuati lavori di manutenzione sull’impianto dell’acquedotto servente via Cantiere, via Ponticello, via Lazzaretto, via Gabiola, via Marina Militare, via Provinciale Scorcetoli, via Magaiana, via Scorcetoli San Bartolomeo, via Borgo Ponticello, via Canale, Migliarina, via Santa Maddalena e zone limitrofe del Comune di Filattiera. In queste zone, nella fascia oraria indicata, si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile o abbassamenti della pressione di rete. Saranno interessati circa 312 utenti. Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.