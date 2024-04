"Lavoratori senza soldi". I ritardi della Rsa Pelù

Ancora nessuna risposta, un’attesa infinita senza certezze e pesanti disagi per gli ex dipendenti della Cooperativa Compass assunti alla Rsa Pelù gestita da Casa Ascoli, società partecipata del Comune di Massa. Ancora aspettano il pagamento di metà dello stipendio del mese di marzo, del Tfr e della quota sociale. Una situazione grave per i lavoratori e della loro protesta si fa portavoce della grave situazione in il segretario generale della Cisl Funzione pubblica Enzo Mastorci. "

Il sindacalista riaccende per l’ennesima volta i riflettori sulla situazione della partecipata, denunciata solo pochi giorni fa in consiglio comunale dai dipendenti della cooperativa Compass che opera all’interno delle strutture sanitarie della società. "Il debito di Compass verso un singolo lavoratore, può arrivare anche a diverse decine di migliaia di euro – sottolinea Mastorci – . Ad oggi solo chi si è licenziato o è andato in pensione ha preso ciò che gli aspettava, chi invece continua a lavorare non percepisce ciò che gli è dovuto. Questo è il ringraziamento verso i lavoratori che nel periodo della pandemia lavoravano anche 16 ore al giorno". Per il segretario provinciale della Fit Cisl "all’origine di tutto questo c’è l’ inadempienza del Comune rispetto al debito maturato con le tre Coop che hanno sempre garantito servizi di alta professionalità. Le notizie di questi giorni appaiono confortanti, ma servono fatti concreti e vogliamo vedere il nero su bianco". Sembra ora che possa essere vicino un accordo tra il presidente del Consiglio di amministrazione di Casa Ascoli, Giancarlo Casotti, con le tre cooperative creditrici, per il saldo e lo stralcio del debito accumulato in questi anni ma la fiducia dei lavoratori ormai è ridotta ai minimi termini.