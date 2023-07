Lavatoi di un tempo Il piano di recupero

Preservare i ricordi del passato.. con la partecipazione, il vero motore del cambiamento. I lavatoi pubblici sono considerati beni storici ‘minori’, rappresentando aspetti identitaria della tradizione locale ed elementi architettonici di valore storico e artistico. Il lavatoio e le relative pertinenze rappresentano degli spazi di particolare pregio che si sono contraddistinti storicamente per un ruolo nella formazione e strutturazione del territorio comunale. Un tempo erano frequentati dalle donne, che qui lavavano i panni, dai bambini che vi giocavano attorno, erano luogo in cui rinfrescarsi dalla calura estiva, ma anche un importante centro di aggregazione per gli abitanti dei piccoli paesi.

La nascita dei lavatoi di paese giocò un ruolo importante soprattutto nella vita delle donne del tempo. Il lavoro domestico di lavare i panni prima veniva svolto nelle proprie abitazioni, circoscrivendo la vita sociale delle donne dentro le mura domestiche. Da quando si diffuse la pratica di portare i propri panni ai lavatoi, le donne riscoprirono una propria indipendenza e una nuova socialità. Molti sono andati perduti a causa del passare del tempo, ma a Podenzana si lavora per il recupero.

La Pro Loco Podenzana infatti ha deciso di sostenere un progetto di recupero degli antichi lavatoi pubblici, che vedrà la riqualificazione, in tre anni, degli antichi manufatti di Sescafale, Montale, Cerghiraro. "E’ uno straordinario esempio - commenta il sindaco Marco Pinelli - di legame con il proprio territorio, basato soprattutto sulla partecipazione, intesa come motore del cambiamento e della trasformazione a livello individuale e di comunità".