L’autrice dei Nomadi al Noa. Lisa Pietrelli fa emozionare tutti

La cantante e autrice di molti brani dei “Nomadi” Lisa Pietrelli ha emozionato il pubblico presente giovedì nella sala policonfessionale dell’ospedale Apuane nell’ambito della rassegna “Donatori di Musica”.

L’esibizione della cantautrice - che ha collaborato a lungo con i “Nomadi, ma anche con altri grandi artisti come Zucchero - ha coinvolto tutti spaziato dai suoi brani a quelli del mitico gruppo musicale modenese, fondato nel 1963 da Carletti e Daolio. Ad accompagnarla alla chitarra – nella prima parte della sua intensa performance – c’era anche Stefano Antonelli, medico anestesista della Fondazione Monasterio, che in questo caso ha messo in mostra le sue doti di musicista. Anche questo appuntamento – ideato e organizzato dalla struttura di Oncologia diretta da Andrea Mabrini nell’ambito della stagione solidale dell’associazione “Donatori di musica” – era riservato ai pazienti oncologici, ai loro familiari, agli operatori sanitari e a tutti coloro che volevano ascoltare buona musica lasciandosi trasportare dalle emozioni ritagliandosi momento di tranquillità.

E Lisa Pietrelli è riuscita davvero a coinvolgere, emozionare e appassionare il pubblico presente che, a sua volta, ha dimostrato affetto e simpatia per l’artista, ringraziandola per la disponibilità e la generosità.