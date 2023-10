L’autobus non passa. Studenti costretti a trovare un passaggio

L’autobus non passa e gli studenti non possono andare a scuola. Si alza così il grido dei residenti in particolare quelli delle Casette che da giorni sono costretti a fare i conti con un disservizio dove coinvolti si trovano i più giovani che, con lo zaino in spalla, sono rimasti ad aspettare quell’autobus mai arrivato. Sono le 7, alla fermata i giovani attendono il mezzo che li porterà negli istituti della provincia, ma per loro solo l’amaro boccone di ritrovarsi a piedi poi costretti a chiamare i genitori. Chi era già partito per andare al lavoro ha fatto marcia indietro per prendere il proprio figlio o figlia e dirigersi verso la scuola. . Si allarga così la protesta sui trasporti massesi, sempre meno corse nei paesi a monte e in questo caso addirittura assenti. Risale a pochi giorni fa la protesta dei residenti di Resceto che insieme a quelli delle frazioni di Gronda, Guadine, Casania, parlavano di poche corse e troppi scioperi con chi deve raggiungere l’ospedale di Massa e il più delle volte rimane a piedi. Un problema che quindi merita una soluzione in tempi brevi.