Sono 24 anni senza Lauro, la ‘curva Nord’ ricorda il suo mitico capo

Carrara, 21 settembre 2025 – Ieri erano 24 anni dalla scomparsa di Lauro Perini, il mitico capo ultras della curva Nord. Stamani i tifosi andranno al cimitero per salutarlo, davanti alla sua tomba fatta a forma di stadio con appese sciarpe e gagliardetti giallazzurri. Mentre nel pomeriggio verrà ricordato con uno striscione o fuori o dentro lo stadio dei Marmi. Come noto, infatti, i tifosi non stanno più andando a sedere nella Nord per protestare contro il ritardo dell’inizio dei lavori di adeguamento alla serie B dell’impianto sportivo.

Lauro Perini, sono 24 anni che gli ultras non dimenticano il capo storico della curva nord

Lauro Perini è stato il super tifoso che ha fondato il gruppo ultras della Carrarese Cuit ‘79. Un personaggio talmente amato dai tifosi che gli è stata intitolata proprio la curva Nord, dove per anni ha supportato la squadra con i compagni con cori e slogan. Ogni estate viene organizzato un ‘Memorial Lauro Perini’ per commemorare la sua scomparsa, avvenuta il 20 settembre del 2001.

Lauro Perini è stato ed è un punto di riferimento per la tifoseria che ad ogni partita non manca mai di dedicargli uno striscione o il famoso coro ’Lauro Perini, c’è solo Lauro Perini, Lauro Perini…’. In molti lo ricordano a lanciare il mitico coro ‘Ari O’. Senza dimenticare il coro che non manca mai in ogni partita, sia essa casalinga o in trasferta, e che dice ’ricordo quando ero bambino, che andavo a vedere gli ultras, ricordo che Lauro Perini cantava là, là, là, là, là’.

Pochi giorni dopo la sua morte ci fu il commovente giro d’onore del corteo funebre allo stadio, con una curva Nord strapiena. Lauro non era solamente il mitico capo degli ultras, era l’acerrimo nemico dello Spezia per eccellenza.

Oggi in occasione di Carrarese Avellino dalle 9 alle 18,30 è in vigore un divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazza Vittorio Veneto, via Piave nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Provinciale Carrara Avenza, in via Carriona nel tratto compreso tra via Donati e via Trieste, in via Provinciale Carrara Avenza nel tratto tra via Bonascola e via Piave, in via Bandinelli nel tratto tra via Piave e via Pisa, in via Piave nel tratto a fondo chiuso che porta al civico 13. Dalle 10,30 alle 18,30 tutti i veicoli che percorrono viale XX Settembre avranno l’obbligo di proseguire diritto sia in senso ascendente che in senso discendente, nei pressi dell’intersezione con piazza Vittorio Veneto.