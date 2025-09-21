Il ricordo del ‘fornaio dei partigiani’ vivrà nel murale di Maria Ginzburg. L’artista al lavoro nel borgo di Pariana

Il murales che ricorderà “Ornato Mussi”, il fornaio dei partigiani fucilato dai tedeschi il 2 dicembre 1944 a Pariana, sta cominciando a prendere forma. Nei giorni scorsi sono cominciati nel borgo i lavori per realizzarlo. Un’iniziativa inserita tra le numerose celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione della città, patrocinata e finanziata dal Comune di Massa. Il murales di Pariana sarà realizzato dalla giovane artista Maria Ginzburg e dall’associazione PMC (Paniè, Musikè, Cultura) che unisce ragazzi e famiglie del monte Belvedere attorno a progetti musicali, ricreativi e di rievocazione storica. Maria Ginzburg, classe 1998, è un’artista di origini russe residente da anni ad Antona, illustratrice e studentessa di pittura e grafica d’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.

Per la realizzazione del murales è risultata preziosa la consulenza di Fabrizio Alberti dell’associazione Linea Gotica Tirrenica, in particolare per la corretta riproduzione di divise ed altri particolari storici. Il presidente Gianni Lorenzetti ha offerto la piena collaborazione della Provincia per la realizzazione dell’opera sul muro che segna il confine con una strada provinciale.

"Da diverso tempo pensavamo ad un murales in grado di ricordare il sacrificio del nostro compaesano Ornato Mussi – sottolinea il consigliere comunale Simone Ortori –, questa occasione è arrivata e ci auguriamo possa essere motivo di riflessione per tutti, soprattutto i più giovani. Condizioni meteo permettendo Maria Ginzburg proseguirà la realizzazione del murales che sarà poi presentato alla città in una manifestazione che coinvolgerà tutte le associazioni che hanno animato l’80° anniversario.