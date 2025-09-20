Misericordia della S.S. Annunziata. Appello per la mancanza di giovani

Da 145 anni la Misericordia della S.S.Annunziata ha tanti progetti, non solo dietro le spalle, ma per aiutare in tempo reale la parrocchia nell’epoca della precarietà, dell’inquietudine e della sofferenza. Un obiettivo storico del sodalizio guidato dal priore Roberto Bertolini (nella foto), che per la festa di San Nicola ha presentato il tradizionale bilancio degli ultimi due anni davanti alla platea di fedeli e volontari che costituiscono un prezioso patrimonio di risorse umane grazie alle quali il sodalizio fa fronte alle necessità del servizi previsti dallo statuto. La Misericordia conta 248 iscritti di cui 16 capi guardia. La relazione del priore ha sottolineato la costante presenza dei confratelli a funerali e commemorazioni.

"Sono onorato – ha detto – di essere stato confermato per la seconda volta alla guida della Confraternita e sento la responsabilità di traghettarla alle generazioni future e di farla crescere. Pur disponendo di risorse umane ridotte le attività sono in crescita. Quello che manca è il coinvolgimento dei giovani e vorrei approfittare di questa occasione per lanciare ancora una volta un appello ai giovani. Certo non è facile coinvolgerli perché fare volontariato vuol dire credere in valori come la gratuità, il servizio, il dono del proprio tempo agli altri". Il sodalizio oltre alla partecipazione agli eventi religiosi organizza la festa della S.S. Annunziata a primavera e la commemorazione delle vittime di Ponticello. Pubblica un Almanacco annuale che contiene articoli immagini e racconti della storia dell’antico borgo. Un’opera che viene sempre esaurita per l’interesse dei contenuti.

Una voce importante del bilancio in uscita è stata la spesa per la manutenzione delle campane. "Ma questa meravigliosa chiesa ha bisogno di tanti interventi. I danni dalle infiltrazioni del sale, problemi al tetto, gli affreschi della sacrestia da restaurare. Sono solo alcune emergenze. Ma ci sono anche notizie positive come il restauro della pala e della lunetta di Luca Cambiaso che sono ritornati a casa dopo un complesso restauro grazie alla Soprintendenza ai beni culturali", ha concluso il priore.

Natalino Benacci