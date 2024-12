’L’attesa’ di Marco Rovelli: un disco libro che coniuga parole e musica

Domani alle 18 Marco Rovelli presenterà il suo nuovo disco

libro ’L’attesa’ (Innominabile editore) al pubblico di Spazio Alberica nella sala del San Giacomo.

Rovelli, ex cantante de Les Anarchistes, adesso giunto al sesto disco ha alle spalle una ventina di libri. Adesso il disco libro dove ciascuna delle quindici canzoni è legata a un concetto “etico”: Attesa, Amore, Divenir-altro, Metamorfosi, Meraviglia, Creazione, Corpo, Empatia, Cura, Utopia, Resistenza, Diserzione, Liberazione. Per ogni concetto c’è un dialogo fatto dall’autore con poeti, romanzieri, teatranti, filosofi, storici, attivisti, psicoanalisti, neuroscienziati: Maria Grazia Calandrone, Felice Cimatti, Antonio Moresco, Armando Punzo, Ubaldo Fadini, Miguel Benasayag, Vittorio Gallese, Peppe Dell’Acqua, Alessandro Portelli, Franco Berardi Bifo, Silvia Federici. La produzione artistica è di Paolo Monti e Marco Rovelli, musici Paolo Monti, Massimiliano Furia, Lara Vecoli, Federico Gerini, Teho Teardo, Nicola Alesini.

"Il progetto – spiega lo stesso Rovelli – è prima di tutto un album musicale, in continuità con il mio percorso, è un album di canzoni mie. Lavorando su concetti etici così importanti da ogni brano è nato un dialogo con personaggi che hanno fatto parte della mia formazione e del mio percorso per cui da così tantomateriale è nato un libro. E’ una mia produzione, un’autoproduzione che travalica i confini del semplice libro o del disco, e che preserva la specificità del progetto per cui per acquistarlo è necessario venire alla presentazione di domani o entrare nel sito Marcorovelli.it. Si tratta di due percorsi – prosegue l’artista – che nella mia vita sono sempre stati paralleli e che adesso si sono uniti in un disco libro che coniuga musica e parole, dove ovviamente la priorità è data al disco e alla musica".