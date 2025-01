L’assessora non ci sta: "Era tutto in delibera"

"Le tariffe della mensa erano ferme dal 17 luglio 2015 e quelle del trasporto scolastico dal marzo 2016 - precisa l’assessore Annalisa Clerici - gli aumenti sono stati calcolati sulla base della lievitazione delle spese del settore. Il balzo adottato non copre nemmeno gli aumenti Istat dell’ultimo mese. Se avessimo praticato gli aumenti Istat nel passato saremmo già sopra le nuove tariffe. L’adeguamento del costo del pasto scattato dallo scorso settembre sarebbe stato dello 0,80%, noi abbiamo applicato lo 0,30%. Ad esempio la legge regionale sugli asili nido gratis che prevede un contributo regionale giusto, ha fatto però salire le spese a carico dei comuni che con l’aumento delle iscrizioni gravano per circa 3mila euro mensili in più per i pasti e 70mila euro all’anno in più pagare le maestre. Una settantina di alunni pagano la tariffa ridotta della mensa e quelli che usufruiscono del fattore famiglia per la mensa spendono da 1.40 euro a 2,16. Non c’era alcuna intenzione di nascondere nulla anche perché le cifre degli aumenti erano pubblicate sulla delibera che viene inviata ai capigruppo subito dopo l’approvazione. Quindi era già quella la comunicazione ufficiale. Per quanto riguarda il trasporto nell’anno in corso abbiamo ricevuto 115 domande: 21 della scuola dell’infanzia, 4 esonerati totalmente dal pagamento e 30 con riduzione del fattore famiglia. Il territorio coperto dal servizio è molto vasto la cooperativa che svolge il servizio pulmini a fronte degli incassi calcolati sul numero dei bambini che salgono su quei pulmini costa 4.389 euro al mese per 10 mesi. Oltre alla Cooperativa tutti i giorni abbiamo 3 pulmini e un’auto che fanno servizio sia per la primaria e la secondaria di 1’ grado, sia il servizio personalizzato per i bambini dell’Infanzia". Interviene anche il sindaco Jacopo Ferri: "Ritengo che avremmo dovuto fare una comunicazione ufficiale, abbiamo forse considerato le cifre esigue, mi voglio assumere la responsabilità rispetto a questa carenza, ma siamo disponibili a spiegare punto per punto ogni motivazione di quanto deliberato".

