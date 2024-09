L’arte espressa dai robot. A Con-Vivere la mostra. L’intelligenza artificiale nel ’Cambiamento’

L’intelligenza artificiale e il cambiamento nell’arte. Ad accompagnare Con-Vivere, che si aprirà nel centro storico domani alle 17, la Fondazione Crc, in collaborazione con l’Accademia, promuove a Palazzo Binelli la mostra ’Artificiale’, a cura di Chiara Dall’Olio, collettiva degli artisti Andrea Camiolo, Claudia Fuggetti ed Eleonora Roaro. I quattro artisti saranno in dialogo con quattro studentesse dell’Accademia, Gaia Carlini, Clara Janz, Cristina Narraccio ed Elena Pinelli, selezionate dal professore Clementi Pestelli, coordinatore della Scuola di nuove tecnologie dell’arte, e dal docente di Net Art Marco Cadioli. Focus della mostra è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito artistico, ovvero la creazione di opere attraverso l’uso di sistemi autonomi non umani mediante applicazioni generative. Si esplorano sfaccettature della relazione fra essere umano e macchina, sfidando la capacità del visitatore di riconoscere e interfacciarsi con un’immagine generata da un computer. Tra fotografia, video e modellazione 3D, gli artisti si interrogano sulla standardizzazione dei processi creativi che la macchina comporta, nonché sull’influenza che questo tipo di immagini ha sulla percezione generale, connessa anche a temi come la manipolazione, la presunta veridicità e il controllo della tecnologia sulle attività umane.

Il presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi, si è detto molto soddisfatto di questo progetto tra artisti affermati e giovani studenti dell’Accademia che, nato da un’idea di Andrea Giannetti, è arrivato al terza edizione. "Sono contenta di questo progetto che si sta dimostrando una formula vincente - ha aggiunto l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -, Con-Vivere ha sempre delle ottime idee e intuizioni. Il tema di quest’anno dell’intelligenza artificiale è pieno di suggestioni e stimoli, indagando quanto questa possa supportare e sostituirsi, spero di no, alla creatività umana. Certo un aiuto lo può dare, bisogna però dosarla bene, spetterà ai giovani fare le proprie scelte". Anche la curatrice Chiara Dall’Olio ha voluto rimarcare l’attualità di questo dibattito: "Il tema del festival di quest’anno è il cambiamento e nel mondo dell’arte quello più sconvolgente è senza dubbio l’IA come co-creatore con l’essere umano. Compito degli artisti è quello di indagare le sfaccettature che il suo utilizzo può avere sia a livello estetico sia concettuale". L’inaugurazione è fissata giovedì alle 19.30 e sarà visitabile per tutto il periodo del festival dalle 17 alle 24. Rimarrà tuttavia aperta fino al 19 ottobre dal mercoledì al sabato dalle 15 alle 20. Per apertura in orari straordinari per le scuole contattare [email protected].