L’arte di Mariella Nava. Concerto al Mug 2

Appuntamento da non perdere questa sera (ore 21.30) al Mug 2 di Massa. Protagonista la musica con il concerto al pianoforte dell’artista Mariella Nava (nella foto). L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune. L’ingresso è libero, anche se c’è la possibilità di una donazione libera per le attività dell’associazione ’Un cuore un mondo’ onlus. Al Mug 2 Mariella Nava presenterà alcuni dei suoi grandi successi, sia cantati da lei nella sua lunga carriera che interpretati da altri grandi artisti. Si tratta di ’Così è la vita’, ’Per amore’, ’Come mi vuoi’, ’Spalle al muro’, ’Questi figli’, ’Piano inclinato’, ’Ho bisogno di te’, ’In nome di ogni donna’, ’Il cuore mio/ Terra mia’, ’Ogni volta che respiro’.

Inoltre, grazie proprio alla collaborazione con il Mug 2 e il Museo Diocesano, dal 13 al 15 settembre (inizio spettacolo ore 19), al Chiostro di via Alberica a Massa, andrà in scena ’Wishakespeare’, un innovativo progetto teatrale dedicato a William Shakespeare, promosso dall’amministrazione comunale., grazie anche alla collaborazione con il Mug2 e il Museo Diocesano, animerà il Chiostro di via Alberica, 26 da venerdì 13 a domenica 15 settembre.