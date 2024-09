’L’armadio della vergogna’ si apre con Pezzino e De Paolis

L’assessore alla Cultura Gea Dazzi, ha chiuso il programma di eventi di ‘Bergiola si racconta’. Una tre giorni che ha sviluppato il tema dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio, che si è conclusa con la presentazione del volume ‘Caccia ai nazisti’ di Marco de Paolis, procuratore generale della corte militare d’Appello di Roma. L’autore ha aperto il famoso ‘Armadio della vergogna’, e dal 2002 per quindici anni ha fatto i più famosi processi degli eccidi più importanti tra cui quello di Sant’Anna, di Marzabotto. Nel volume ha raccolto anche tutti gli atti e le testimonianze dei superstiti, ma anche dei criminali. "Il dibattito è stato interessante perché c’era anche Paolo Pezzino - ha detto l’assessora Dazzi -, storico consulente che si occupa di Resistenza in particolare, ed è stato consulente in molti processi di De Paolis, con cui collabora. Pezzino ha cercato di spiegare le motivazioni dei ritardi nei processi, da quando nel 1994 l’armadio della vergogna è stato recuperato, perché altri in qualche modo hanno tenuto nascosti o archiviato questi fascicoli e indagini. Un tema chiaramente molto sentito a Bergiola".