"L’Arena della Versilia ’nemica’ del Lago di Porta"

Non basta l’autorizzazione, con prescrizioni, rilasciata dalla Regione agli spettacoli musicali dell’Arena della Versilia. Per il Wwf Massa Carrara, rappresentato da Luca Giannelli, quell’area non deve essere destinata a eventi del genere in particolare per la vicinanza dell’area protetta: "Il Lago di Porta ha un altro nemico. Come possiamo cercare di salvaguardare un’area di alto pregio naturalistico, sancito da normative Comunitarie, quando ai suoi confini di scatena il pandemonio di decibel? Queste cose succedono quando a comandare il territorio si succedono amministrazioni poco accorte, poco preparate alle tematiche ambientali e molto improntate allo sfruttamento del territorio senza regole. Un’area protetta stretta tra speculazioni di ogni genere, e disturbo continuo di feste con il lancio continuo di fuochi di artificio. Ci si meraviglia anche di come la Prefettura possa autorizzare manifestazioni in un luogo non idoneo alla presenza di migliaia di spettatori". L’anno scorso ne arrivarono anche 10mila, l’attuale autorizzazione ne consente al massimo 9mila ma poco cambia, rimarca il Wwf: "In una serata invasero l’area e solo per un miracolo non è successo niente, in tanti incanalati in strette strade con i residenti ‘sequestrati’ nelle loro case, per non parlare dei vigili già sotto organico che devono sopportare un carico di lavoro imponente".