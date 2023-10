L’archivio di Stato di Massa omaggia la ’signora del teatro’ Lili Cei

Un sentito omaggio alla ’Signora del teatro’ nel centenario della sua nascita. Lili Cei, una donna, una voce, un sipario: domani alle 16.30 all’archivio di Stato l’evento per ricordare questa straordinaria figura, molto conosciuta per la sua dedizione al mondo del teatro, il suo impegno nell’insegnamento e nell’attività letteraria. L’evento è promosso dall’Archivio con la collaborazione del circolo Leonardo angolo artistico culturale di Massa. Un doveroso omaggio a una figura tanto illustre della nostra città, ricordata da chi l’ha conosciuta, soprattutto dai suoi piccoli allievi e allieve di ieri, divenuti oggi adulti, ancora con emozione e commozione non solo come attrice teatrale e insegnante di dizione e recitazione, ma anche come maestra di vita, bellezza, eleganza, signorilità, valori, rispetto, educazione e condotta. L’attrice Lili Cei ha sì una grande valenza culturale e artistica, ma anche sociale ed educativa che, con tanta perizia, esperienza e amore, ha assunto nel suo ’Piccolo palcoscenico’ di cui fu ideatrice e direttrice. Quel ’Piccolo palcoscenico’ che molti bambini massesi hanno calcato per imparare le prime nozioni nell’arte della recitazione, della dizione e non solo. Cei insegnava ai bambini a comunicare le proprie emozioni, a scoprire i propri mezzi espressivi e soprattutto li aiutava ad acquisire sicurezza, ad impadronirsi della scioltezza nel linguaggio e nell’azione necessarie nei rapporti quotidiani con gli altri e nella vita. Lili Cei avviò la scuola di recitazione nel 1963, stimolata da Ubaldo Bellugi di cui divenne interprete di molte sue opere. "Teatro in versi" è invece la raccolta di poesie per bambini che racchiude scritti di Lili Cei messi in scena dal 1964 al 2003. Interverranno: Francesca Nepori, direttrice dell’Archivio di Stato di Massa; Sara Tognini e Barbara Molinari responsabili del circolo artistico culturale ’Leonardo’ di Massa; Monica Stellati, Dino Del Giudice e il figlio di Lili, Mario Cei.

Angela Maria Fruzzetti