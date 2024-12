L’Apuania si gode gli ottimi risultati. Falchi imbattibile

Ottimi risultati individuali e secondo posto nella classifica a squadre, per l’Apuania Tennistavolo nel primo torneo regionale giovanile di Prato, valido per le qualificazioni ai campionati italiani. La società carrarese si è presentata alla manifestazione con sette atleti, accompagnati dal tecnico Massimo Petriccioli e da Stefano Di Rienzo. Nella gara under 21 successo di Emanuele Falchi (nella foto) che nel girone preliminare batte nell’ordine Emilio Brandini, Matteo Fantechi e Leonardo Fogli; nel tabellone ad eliminazione diretta supera Di Ponzio e Brandini, e alla fine di un percorso perfetto (5 vittorie) si impone nella categoria. Nella gara under 21 femminile bella vittoria di Matilde Bellatalla e terzo posto di Arianna Ussi. Nella gara under 11 l’esordiente Kasper Pulizzi non supera il girone iniziale. Nella gara under 13 Ethan Simonetti, Alessio Masetti ed Enrico Donati conquistano il secondo posto nei propri gironi e si qualificano per la fase ad eliminazione diretta. Nel tabellone finale al primo turno Alessio Masetti supera 3-1 Enrico Donati nel derby interno, per poi arrendersi nei quarti a Simi Tommaso (vincitore del torneo); Ethan Simonetti nel primo turno batte Giacomo Pasquetti ma nei primi otto si arrende a Edoardo Pachetti, poi finalista.

ma.mu.