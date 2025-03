L’ambasciatore. Armeno visita il territorio

L’ambasciatore dell’Armenia a Carrara in visita martedì prossimo. Dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50 - 60, in molte città europee, sia nei paesi vinti che in quelli vincitori, nasce l’esigenza di rafforzare i legami di pace, di favorire il dialogo e la comprensione reciproca. Migliaia sono le città europee che intraprendono questa strada, attraverso i così detti gemellaggi, incentivando collaborazioni culturali, educative, economiche e turistiche. Carrara è tra queste e, tra i diversi gemellaggi, ne ha sottoscritto uno, nel 1962, con una città straordinaria, Erevan, capitale di una Stato che è l’Armenia, culla di un popolo dalla storia e da una cultura millenaria.

Per rafforzare questa amicizia, l’ambasciatore Vladimir Karapetyan (nella foto), nuovo ambasciatore della Repubblica Armena in Italia, sarà in visita a Carrara il prossimo martedi 4 marzo. Nell’occasione, parteciperà alla presentazione del volume ‘Carrara chiama Erevan, Storie di gemellaggi’, scritto dalla nostra concittadina Marta Tongiani. All’iniziativa, che si svolgerà in Comune alle 10, parteciperanno, oltre all’autrice, anche Riccardo Canesi, docente di geografia e discreto conoscitore dell’Armenia, Alberto Pincione, già sindaco di Carrara e Serena Arrighi, attuale sindaca. All’incontro, aperto a tutti, parteciperanno anche le delegazioni di alcune scuole cittadine, tra cui la ‘Carducci’ e l’istituto Turistico ‘Einaudi’.

Prima dell’incontro, gli studenti di quest’ultimo, accompagnati da Davide Lambruschi, illustreranno le bellezze del nostro centro storico all’ambasciatore. Marta Tongiani, storica rappresentante dell’Associazione Italia-URSS di Massa Carrara, oggi Circolo Culturale Vostok, ha curato per molti anni, con competenza ed entusiasmo, le relazioni tra le amministrazioni di Carrar ed Erevan.