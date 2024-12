Ladro di auto finisce in manette. Arrestato mentre tenta un furto

Intensa l’attività dei carabinieri durante le feste natalizie. oltre all’uomo ammanettato alla movica per resistenza a pubblico ufficiale, gli uomini dell’Arma coordinati dal tenente colonnello Roberto Ghiorzi hanno portato in carcere anche un ladro di auto. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carrara, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, ad Avenza, durante le festività natalizie, hanno arrestato un 52enne carrarino, già conosciuto alle forze dell’ordine per le sue pregresse vicende giudiziarie, per tentato furto di autovettura. Allo stesso, sono stati attribuiti altri due furti su autoveicoli parcheggiati nella stessa località. Gli accertamenti effettuati dai militari hanno consentito di attribuire all’uomo almeno altri tre furti d’auto, sempre effettuati con le stesse modalità. Una serie di accertamenti e le telecamere di video sorveglianza hanno chiarito le responsabilità del pregiudicato che dopo una serie di appostamenti è stato sorpreso mentre cercava di appropriarsi di una Mercedes. Il cittadino italiano arrestato in flagranza di reato, dopo l’udienza di convalida nel Tribunale di Massa, dove l’indagato ha avuto la possibilità di fornire elementi a sua difesa, è stato sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di firma.

Intanto si viene a sapere che l’uomo arrestato alla movida di Marina dove aveva seminato profondo scompiglio, era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Marina di Carrara, lo ricordiamo, sempre nella serata di Natale, in Via Rinchiosa, hanno arrestato un 40enne italiano che, in preda degli effetti dell’assunzione di sostanze stupefacenti, ha aggredito la pattuglia dei militari intervenuti per sedare una lite che lo stesso esagitato aveva innescato poco prima con dei passanti.

L’arresto dell’uomo è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Massa che, visti i precedenti e la violenza, ha disposto la traduzione in carcere in attesa del processo. I carabinieri hanno intensificato l’attività di controllo e pattugliamento nei luoghi dela movida e ad Avenza, dove, dopo le ripetute lamentele dei residenti per la mancata sicurezza, hanno passato al setaccio il territorio nell’intento di prevenire reati e fenomeni di malavita e far sentire maggiore vicinanza alla cittadinanza.