L’Adi sostiene la White. Prestigio per la mostra

L’Associazione per il disegno industriale (Adi) patrocina la nona edizione di White Carrara, di scena dal 13 giugno al 28 settembre in centro città. La manifestazione quest’anno intitolata ‘Design Here and Now’, per il secondo anno consecutivo è stata curata da Domenico Raimondi. Per questo l’Adi, l’unica associazione italiana riconosciuta che da oltre settant’anni si occupa di valorizzare il design italiano quale fattore decisivo per il successo del made in Italy, ha voluto patrocinare la manifestazione con il suo sigillo che appone solo ai progetti più meritevoli. Parliamo della stessa istituzione che assegna il prestigioso Compasso d’Oro, riconoscimento che rappresenta l’Olimpo del design contemporaneo.

"Questo patrocinio è per noi motivo di grande orgoglio – commenta l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -, ma è soprattutto un importante riconoscimento a tutto il progetto White Carrara e al grande lavoro fatto da Domenico Raimondi, da Imm CarraraFiere e dal Comune di Carrara nell’organizzare una manifestazione ormai identitaria".

"Siamo lieti per la collaborazione - spiega Perla Gianni Falvo, Exhibition designer di Adi -. Negli anni passati abbiamo già avuto modo di operare a Carrara in sinergia con Imm. Promuovere il design come fenomeno culturale, sociale ed economico, seguendo il rapporto tra design, arte, innovazione, impresa e società è da sempre il filo conduttore del nostro impegno, condiviso con i compagni di viaggio. Lo testimonia la recente pubblicazione del volume edito da Treccani, dedicato alla collezione storica del Compasso d’Oro, custodita presso l’Adi design museum di Milano e riconosciuta dal ministero della Cultura come bene di eccezionale interesse artistico e storico".