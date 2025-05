Big di serie A a Marina. Sfida a colpi di padel

Fa tappa a Marina di Massa il ’Grand Slam-Padel Show’, un torneo annuale di padel che vede affrontarsi ex calciatori di serie A nel circuito Vip e giocatori provenienti da varie città d’Italia nel circuito Amatoriale. Per la tappa massese, domenica 1 e lunedì 2 giugno, scenderanno in campo, al centro Padel Plus di via Casola a Marina i giocatori Massimo Maccarone, Luca Toni, Vincent Candela, Papu Gomez, Luca Ceccarelli, Andrea Conti, Alesandro Budel, Stefano Torrisi, German Denis, Borja Valero, Gianluca Berti, Stefano Bettarini, Tomas Locatelli, Cristiano Doni, Lorenzo Amoruso, Jimmy Maini, Alessio Cerci, Nicola Pozzi, Giulio Donati, Daniele Croce, Michele Canini e Daniele Amerini. Proprio una bella squadra di calcio, ma a padel? A sostenere gli ex colleghi calciatori è annunciata la presenza tra il pubblico di altri vip del pallone. L’evento ha il patrocinio del Comune.

Il programma prevede, domenica, alle 17, la presentazione dell’evento e l’inizio della fase a gironi; alle 21 una cena di gala (riservato sponsor, ospiti vip e giocatori). Lunedì 2 giugno, dalle 11, l’inizio delle fasi a eliminazione diretta e le finali Champion’s League ed Europa League in base alle qualificazioni del giorno precedente. Dalle 13 alle 14 la pausa pranzo e a seguire le finali e le premiazioni.