L’addio al volontario Carlo Tedeschi

E’ stato fissato per sabato a Monzone il funerale di Carlo Tedeschi, il volontario della Pubblica Assistenza ‘Valle del Lucido’ rimasto ferito a Vinca nell’incidente che ha coinvolto un’ambulanza, e morto poco dopo per un infarto. L’addio al 47enne alle 14,30 nella chiesa di Monzone. Impegnato nel mondo del volontariato da più di 20 anni, Tedeschi il 20 dicembre era a bordo di un’ambulanza insieme a due colleghi ed erano arrivati sino alla frazione fivizzanese di Vinca per prelevare un anziano il novantenne Annibale Pezzanera e portarlo in ospedale per alcuni controlli. Sulla strada del ritorno il mezzo era finito contro una parete di roccia ai lati della provinciale. Un’impatto violentissimo che aveva provocato la morte dell’anziano trasportato e il ricovero di due volontari. Carlo Tedeschi era stato portato in codice rosso con l’elisoccorso a Pisa: aveva subito traumi alla testa, agli arti ed era stato poi operato ad una gamba. Le sue condizioni sembravano migliorate e l’uomo era stato presto trasferito al Don Gnocchi di Fivizzano per la riabilitazione. Improvvisamente, l’8 gennaio aveva accusato un malore e tutti i tentativi di salvarlo erano stati vani: si è spento al pronto soccorso. Durante il suo ricovero a Pisa era deceduto, a 83 anni, il padre Ezio. Tutti ricordano Carlo per i suoi modi gentili ed educati, sempre pronto ad aiutare. Lascia la mamma Giuseppina Menchini e il fratello Franco. Condoglianze dalla nostra redazione.

Roberto Oligeri