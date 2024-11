Laboratorio per l’Italia: "Parliamo al mondo cattolico ma non siamo la nuova Dc"

La presentazione di “Forum laboratorio politico per l’Italia” ha fatto tappa a Massa. Il progetto partito da Roma e ispirato alla dottrina sociale della chiesa, i cui portavoce nazionali sono monsignor Gianni Fusco, legato al cardinale Pietro Parolin, attuale segretario di Stato della Santa sede e l’architetto Giancarlo Affatato. Curiosità e attenzione tra il folto pubblico presente al teatrino della scuola San Filippo Neri, quella di ieri è stata l’occasione per presentare il neo coordinatore provinciale di Forum, l’avvocato Luca Guadagnucci, ex consigliere del Comune di Massa. L’incontro si è aperto con i saluti di monsignor Mario Vaccari, vescovo della diocesi di Massa, Carrara, Pontremoli.

"Il movimento si propone di riportare a votare sia i cattolici che tutti i disaffezionati al modo attuale di fare politica – spiega Guadagnucci – coloro che non si ritrovano nei partiti e nei movimenti nazionali e locali, che non vanno a votare per protesta, o perché disillusi. A livello locale il nostro punto forte sarà la progettualità, contrariamente agli interventi a macchia di leopardo, o ad personam, che caratterizzano troppe opere realizzate in diversi comuni della nostra provincia. Per appassionare le persone alla politica e soprattutto per avvicinarle a noi, puntiamo a coinvolgerle con la presentazione di idee e progetti che partano dallo studio del territorio e delle reali necessità della collettività". Ad Affatato il compitodi spiegare che: "Il laboratorio poltico nazionale è nato a Roma un anno e mezzo fa, per creare una nuova area cattolica che si ponga come soggetto moderatore dello scenario politico – dice il coordinatore nazionale di Forum – un nuovo spirito comunicativo politico e sociale tra il centrodestra e il centrosinistra, che non ha niente a che fare con la vecchia Democrazia cristiana, un occhio di riguardo per i giovani".

Infine, monsignor Fusco: "Vogliamo ritornare alle nostre origini quelle della miglior politica che ha reso possibile la costituzione della Repubblica italiana – sottolinea il coordinatore nazionale di Forum dottrina sociale della chiesa – e come allora anche oggi i cattolici possono dare un contributo fondamentale in termini costruttivi e generativi". Tra gli interventi anche quello di Cati Cafissi, dirigente nazionale Forum area femminile, sulla necessità di una maggiore presenza della donna in politica, dell’ex senatore Lucio Barani dirigente nazionale Forum area centro e dell’ex assessore del Comune, Sabino Antonioli, che hanno portato la loro esperienza politica.

Stefano Guidoni