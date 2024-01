Laboratori di lettura e disegno a tutela degli animali

Successo a Palazzo Ducale della Giornata sulla tutela degli animali, tratta dall’ultimo libro di Francesca Bianchi "Jack & Giò-Gli amici di Pinocchio" promossa da Bookcrossing Massa in collaborazione con l’associazione Insieme. I bambini della scuola dell’infanzia bilingue ’Il Cucciolo’ hanno fatto prima un laboratorio di lettura e disegno con l’autrice a scuola per poi creare i loro disegni dedicati alla tutela degli animali che sono stati esposti nel ’Grottesco’ di Palazzo Ducale per una settimana e dedicandosi con gli insegnanti a capire quali siano i loro diritti. Sono intervenuti Daniele Tarantino per l’associazione Insieme, Angela Maria Fruzzetti per l’associazione Eventi sul Frigido e la dottoressa in scienze naturali Chiara Giannelli, volontaria del Wwf, che ha presentato ai bambini un video sulle nidificazioni delle tartarughe marine nella nostra zona avvenute l’estate scorsa. I piccoli premiati con un diploma di merito.