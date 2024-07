La Virgin Cruise ammaliata ’gira’ in piazza Alberica

La Virgin cruise ha scelto il bar Leon d’Oro di piazza Alberica come location per il suo nuovo spot pubblicitario. Ieri mattina una troupe formata da circa una ventina di persone era tra i tavoli del locale di Lucilla Santucci per girare alcune scene della nuova campagna croceristica. La compagnia statunitense Virgin Voyages con sede a Plantation, Florida, ha scelto piazza Alberica perché come noto da qualche anno le sue navi da crociera stanno approdando nel porto di Marina di Carrara, e gli organizzatori hanno potuto apprezzare le bellezze della città, in particolare di una piazza unica al mondo pavimentata di marmo come lo è piazza Alberica. Protagonisti dello spot una coppia di mezza età che si gode una colazione tipica italiana al Leon d’Oro, a base di spremuta di arance, cappuccino e pizza.