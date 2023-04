La via di lizza ‘ritrovata’ Montignoso recupera tradizioni e territorio

Due giornate tra storia e memoria con cui il Comune di Montignoso coniuga il turismo mare-monti. Domani alle 21 a Villa Schiff Giorgini sarà proiettato n filmato sulla rievocazione della lizza con l’associazione ‘Resceto Vive’ e domenica, con partenza alle 8,30 da località Segheria in via Buffoni, una camminata per inaugurare il sentiero della via di lizza. "Puntiamo molto al turismo non solo del mare ma anche della montagna – ha introdotto l’assessore all’ambiente, Giulio Francesconi – per far rivivere quei luoghi. Stiamo cercando di collaborare anche con il Comune di Seravezza per riaprire un sentiero utilizzato durante lo sfollamento e quindi ripartire proprio dal recupero della memoria storica attraverso i luoghi. Cercheremo di fare cartellonistica nuova con sentieri segnati e posizionarla al mare e in luoghi ben visibili per far conoscere il territorio. Tra poco passerà la delibera di giunta sul progetto ‘Adotta un sentiero’ dove le associazioni potranno collaborare e prendersi in carico un sentiero mantenendolo fruibile. Inoltre abbiamo vinto un bando sulla gestione dei nostri boschi per renderli puliti".

Manutenzione si traduce anche in prevenzione. "Recuperare i sentieri è fondamentale – ha detto Eleonora Petracci, consigliera che da sempre segue questo percorso di promozione turistica – per riscoprire le nostre radici. Anche Montignoso è stato un paese di cavatori per cui è importante il recupero di questa via di lizza. Stiamo lavorando anche con i comuni limitrofi come Ambito turistico. Il turismo balneare lo abbiamo e adesso siamo impegnati nella promozione della parte interna: montagna, sentieristica e tanto altro per mettere tutto a sistema".

Entusiasta Nicoletta Benedetti dell’associazione ‘Vietina c’è’ che opera per il recupero delle memorie, delle tradizioni, oltre che ricostruire la storia del paese con memorie e documenti di archivio. "Il ripristino della via di Lizza – dice – ci ha permesso di affrontare anche l’aspetto economico e sociale". Una comunità dunque che risorge sulle impronte del passato, nella ricchezza delle testimonianze che la storia della gente ha impresso sul territorio. Tutti hanno ringraziato Barbara Vietina per il grande supporto che offre all’amministrazione e alle associazioni che collaborano con il Comune di Montignoso. Quindi domani appuntamento alle 21 a Villa Schiff con una serie di eventi: ‘Recupero e valorizzazione del percorso tra Vietina e il Pasquilio’; ‘La via di lizza – il marmo e l’uomo’ a cura di Vietina c’è; ‘Le strade a lizza. Una finestra sul passato delle Apuane’ con il professor Enrico Medda. E ‘La rievocazione storica della lizzatura’ con Resceto Vive. Domenica l’escursione. L’evento è patrocinato dal Consorzio di bonifica Toscana Nord e Parco delle Apuane.

Angela Maria Fruzzetti