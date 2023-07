La tragedia di Cinquale Il cordoglio dei balneari

Una comunità profondamente distrutta dalla tragedia avvenuta sabato notte che ha visto concludere la vita di Marco Panesi contro un guardrail con lo scooter. Sono passate 48 ore, ma il dolore è ancora immenso: un piccolo mondo di amici e colleghi che stentano ancora a credere a quanto successo su quel cavalcavia della via intercomunale che dal Cinquale porta verso la Renella, a Montignoso. Il 43enne bagnino del lido Margherita a Forte dei Marmi era molto conosciuto non solo in Versilia, ma anche a Massa, soprattutto a Romagnano, zona dalla quale proveniva. Fratello dell’ex calciatore della Massese Giorgio, Panesi stava tornando a casa dopo un giorno di lavoro come tanti. Si era intrattenuto dopo la chiusura della spiaggia con amici.

Si dovrà attendere fino a mercoledì per il conferimento d’incarico dell’esame autoptico che potrebbe avvenire, come da rituale, all’ospedale di Versilia. Poi la salma sarà restituita alla famiglia per le esequie. Quello che resta è una famiglia profondamente sconvolta dall’accaduto. Il fratello Giorgio, comprensibilmente, non ha voglia di parlare, l’associazione balneari di Montignoso si stringe attorno ai parenti: "L’associazione bagni Cinquale si unisce al dolore della famiglia di Marco Panesi ed esprime le più sentite condoglianze. Il sorriso solare di Marco sarà sempre presente nei nostri ricordi".

Il resto del litorale ricorda il suo bagnino con bandiere a mezz’asta. "In questi anni – scrive Chiara Radicchi del Margherita sui social – abbiamo fatto di tutto perché il gruppo diventasse il nostro punto vincente e tra risate e litigate ci siamo abbastanza riusciti a trovare un po’ di equilibrio. Diventare come una famiglia è stata la nostra vera forza, ma oggi devo purtroppo accorgermi che è anche la nostra più grande debolezza perché si sentono queste “botte” improvvise". Lo ricorda anche la cognata Chiara Catalano: "Marco era buono, sempre sorridente, sempre pronto ad aiutare. Non l’ho mai sentito tirarsi indietro. Abbiamo condiviso 20 anni di vita, si è fidanzato con mia sorella che erano due ragazzini. Penso a mia sorella, che dovrà tirare fuori tutta la forza di cui è capace, e ne ha davvero tanta. È una leonessa, e di sicuro proteggerà i suoi bambini nel miglior modo possibile".