La toccante storia di Oscar rivisitata da Fabrizio Pinzauti

Venerdì alle 21,15 allo spaccio culturale a Monzone arriva l’ultimo spettacolo di teatro del 2023. "Sarà una chiusura annuale davvero emozionante visto il tema della storia che verrà raccontata dal grande attore di cinema e teatro Fabrizio Pinzauti" dice Elisabetta Dini, una delle direttrici artistiche di Officine Tok insieme ad Ines Cattabriga.

In scena lo spettacolo ’Oscar’ tratto dal libro ’Oscar e la dama in rosa’. Sul palco l’attore Pinzauti con una rivisitazione tutta sua.

Se abbiamo bisogno di buoni sentimenti, la storia di Oscar ci tocca il cuore nelle sue parti più

intime. Appesi fra una lacrima e un sorriso, non si può non palpitare di fronte a un bambino di dieci anni che chiede al mondo perché debba morire. In suo aiuto arriva un simpatico “nonno”, volontario nell’ospedale dove Oscar è ricoverato, che attraverso un gioco, lo porta a vivere, in dieci giorni, tutte le stagioni della vita. Oscar, convinto anche a scrivere i suoi pensieri a Gesù, attraverserà così l’infanzia, la giovinezza, l’età adulta, fino ad arrivare alla vecchiaia. L’originalità della storia, con tutta la sua intensità emotiva, ci impone di riflettere sul senso della vita, ma ci prende anche per mano a guardare con affetto e leggerezza il rapporto fra il mondo dei bambini e quello degli adulti. Dopo e prima l’inizio dello spettacolo sarà possibile usufruire del piccolo bar allestito per gli

spettatori che potranno gustare tisane calde e cioccolata. Inoltre in occasione dei 5 anni dall’apertura di Officine Tok ci saranno tante sorprese riservate al pubblico sul tema del Natale con regali e pensieri per tutti ma soprattutto il grande brindisi natalizio. I posti allo spaccio culturale sono limitati, per prenotare il biglietto basta chiamare o scrivere un messaggio al 3405371090. Per qualsiasi aggiornamento basterà seguire la pagina facebook di Officine Tok. Il prezzo del biglietto è di 15 euro, ridotto 13 euro e per bambini fino a 12 il prezzo è 5 euro.