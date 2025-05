La tecnologia contro le dispersioni. Italgas investe sulla rete aullese

Tecnologia all’avanguardia adottate da Italgas per monitorare le condotte del gas e individuare le dispersioni anche ne territorio aullese. Si chiama ‘Picarro Surveyor’ il sistema che una delegazione della società, leader nei settori gas, idrico, efficienza energetica, IT e concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale, ha presentato l’altra mattina all’amministrazione comunale di Aulla, rappresentata dal sindaco Roberto Valettini. Un incontro con lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina. Picarro Surveyor, oggi all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas, consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata sugli automezzi di servizio, infatti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli oggi in uso dagli altri operatori del settore. Il software è in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria.

"La sicurezza e la modernizzazione delle infrastrutture sono fondamentali per la qualità della vita dei cittadini – dice il sindaco Valettini – e l’utilizzo di sistemi all’avanguardia rappresenta un passo importante in direzione di uno sviluppo sostenibile e sicuro della città". Presentata l’app ‘Work On Site’, sviluppata nella Digital Factory di Italgas, che gestisce controlli automatizzati, digitali sui cantieri della rete di distribuzione gas e rende più veloci ed efficienti le verifiche di conformità che vengono condivise in tempo reale.