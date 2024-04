"La strada giusta per le esigenze del territorio"

Presenti al taglio del nastro dell’Apuane Learning Center anche le istituzioni, fra cui l’assessore regionale Alessandra Nardini. "C’è necessità di investire sulla formazione e sulle politiche attive del lavoro – dice Nardini –. Quando parliamo di buona occupazione parliamo di contratti stabili e lungimiranza dell’azienda che decide appunto di investire sulla formazione che non deve essere solo quella in ingresso, ma che sia continua. Aggiornare le competenze, stare al passo con i tempi. Dobbiamo valorizzare le opportunità e come Regione ci mettiamo in gioco finanziando avvisi che vanno nella direzione green. Credo che l’impegno che Baker Hughes sta mettendo sul territorio si vede già dal protocollo siglato in Provincia in materia di orientamento per le scuole. Questa è la strada giusta per creare un ponte di collegamento con il mondo del lavoro. Mi riferisco in particolare ai corsi Its attivati già quest’anno".

Una realtà "che va a colmare le esigenze e bisogni del territorio – sottolinea il sindaco di Massa, Francesco Persiani – il prossimo nostro obiettivo è quello di portare qui corsi universitari". Un altro traguardo "a seguito del primo Its aperto – spiega la sindaca di Carrara Serena Arrighi – per questo dobbiamo lavorare per crescere ancora con l’obiettivo di creare un corso di formazione superiore anche per il lapideo".

Infine il vice direttore di Confindustria, Umberto Paoletti: "Questo centro è il braccio estensivo dei corsi Its. L’integrazione dell’asset e del sistema industriale diventa strategico in una regione che ha porti di interesse nazionale". Presente anche il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva. Ha moderato l’incontro Ludovica Fiaschi degli affari istituzionali di Baker Hughes.

P.P.