La storia raccontata dai liceali. Nel calendario del “Leopardi” passato e futuro del territorio

Un calendario storico, per conoscere meglio il nostro territorio, valorizzarlo e soprattutto andarne fieri. Gli studenti del liceo classico Leopardi di Aulla stanno promuovendo il consueto appuntamento con il loro calendario, un progetto nato anni fa per raccogliere fondi destinati a finanziare varie attività didattiche. Idee originali, location da non perdere e scatti realizzati interamente da loro, che hanno coinvolto anche tutti i docenti. Se in passato i temi passavano dal cinema alla musica, quest’anno gli studenti hanno deciso di parlare delle proprie radici e del futuro della Lunigiana, una terra ancora poco valorizzata.

Annetta Malaspina, Giovannino dalle bande nere, Giovanni Fantoni, Aldo Buttini di Quercia, San Caprasio, sono solo alcuni dei personaggi raffigurati nelle ricostruzioni storiche dai ragazzi. E poi ci sono episodi come l’incendio di Pontremoli, la bellezza di Castiglione del Terziere, Ludovico Ariosto governatore di Garfagnana, anche quest’are rappresentata adeguatamente. Con un pensiero alla compianta Raffaella Paoletti, custode del castello di Castiglione del Terziere, che i ragazzi avevano apprezzato durante una visita guidata al maniero.

"Abbiamo scelto di mettere in scena personaggi o episodi storici che riguardano Lunigiana e Garfagnana – spiegano – nell’ottica di una valorizzazione del territorio, parlando delle nostre radici, ben salde nel terreno da secoli. Proprio cercando i luoghi in cui realizzare gli scatti del calendario e dopo aver incontrato nei libri i personaggi che abbiamo rappresentato, ci siamo resi conto di quanto siano importanti le piazze, gli edifici, i monumenti e di quante storie raccontano".

La grafica è stata curata da Beatrice Bertei, gli scatti sono di Massimiliano Battaglia, Fabrizio Ciuffardi, Sofia Quartieri, Alessandro Zavattaro, Lorenzo Zappalà. I ragazzi hanno operato varie ricerche di archivio, ogni scatto ha una didascalia che illustra l’episodio. E già sono pronti gli scatti per il prossimo anno, sempre a tema storico. "Ringraziamo Riccardo Boggi e Umberto Crocetti per la consulenza delle didascalie – concludono – , il Rotary club Lunigiana, gli sponsor, l’associazione Amici del liceo classico Leopardi per l’auto fattivo nella diffusione del calendario, per non dimenticare i paesi della Lunigiana e della Garfagnana, bellissimo sfondo naturale".

Monica Leoncini