La storia locale raccontata dall’Anpi

In previsione dei prossimi esami di maturità, l’Anpi cittadina, sezione “Lorenzo Binelli”, organizza una serie di incontri sui temi rilevanti della nostra storia contemporanea. Gli incontri, il cui calendario è stato organizzato dalla presidente Almarella Binelli, sono dedicati, in particolare, agli studenti delle scuole superiori sono aperti anche ai docenti ed ai cittadini interessati agli argomenti. Gli incontri si svolgeranno nella sala conferenze della Fondazione CrC a palazzo Binelli in via Verdi. Si inizia martedì 9 aprile alle 17 con “Ascesa e caduta del fascismo apuano”, relatore Daniele Canali. Martedì 16 aprile: “Donne e Resistenza : 7 luglio 1944 a Carrara”, relatrice Serena Conti. Mercoledì 24 aprile: “Considerazioni sulle condizioni sociali e politiche di Carrara nel secondo dopoguerra dal 1945 al 1955“, relatore Gualtiero Magnani.