La storia della Via Francigena a Massa svelata da Mario Pegollo alla Rocca

Nuovo appuntamento, domani sera, al Parco XXV Aprile, con i ’Venerdì nel Parco’ organizzato dalla Pro loco Rocca Malaspina. Sarà ospite Mario Pegollo (nella foto) che parlerà della Via Francigena. Una strada storica che negli ultimi anni ha ritrovato fama e gloria come un tempo grazie al ritorno in voga dei camminamenti. Pegollo partirà dalla storia, da quando la denominazione Longobarda lasciò il posto a quella dei Franchi e anche la Via di Monte Bardone cambiò il nome in Via Francigena, ovvero strada originata dalla Francia. La strada partiva da Cantebury e arrivava a Roma, attraversando anche i nostri luoghi. Di questo in maniera più dettagliata e documentata, ne parlerà Mario Pegollo alla Rocca. L’appuntamento, di sicuro interesse come tutti quelli della Rocca, è in programma alle ore 21.15. Al termine della conferenza verrà offerto un piccolo buffet.