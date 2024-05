La sfida di Grigolini . Il candidato si presenta per il voto a Comano puntando sulla sanità

Nelle sue intenzioni il gruppo ”Territorio e Rinnovamento“, composto da 9 candidati anziché 11 e tutti provenienti dalla zona di costa, vuole offrire un’alternativa costruttiva all’elettorato di Comano. "In queste piccole realtà – secondo l’aspirante sindaco Fabrizio Grigolini – è importante la collaborazione. Io non cerco lo scontro politico ma certamente voglio essere ascoltato". Ed il sindaco uscente, Antonio Maffei, non ha fatto mancare un gesto di cortesia istituzionale, accogliendo e salutando lo sfidante domenica mattina in sala di rappresentanza.

"Ho svolto per 40 anni la professione di medico di famiglia a Carrara. Conosco le problematiche sanitarie – ha esordito Grigolini – e posso immaginare che in un Comune come questo, ai confini della Lunigiana, siano maggiori". Il cavallo di battaglia dell’ex medico ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Secondo Elena Insabato: "In queste piccole realtà, la sanità funziona meglio che nelle grandi città". E sempre dal pubblico, Adria Romiti ha chiesto: "Quali proposte possibili, a fronte di un sistema nazionale che fa i conti con bilanci in rosso e liste di attesa?".

Telemedicina, iniziative di prevenzione in collaborazione con le associazioni ma anche "battere i pugni" nei tavoli di programmazione ai vari livelli, Conferenze dei sindaci, Regione e Asl: è la ricetta proposta da Grigolini accanto al rafforzamento dell’assistenza domiciliare integrata. "Dev’esserci una medicina del territorio. Soprattutto a Comano, dove l’età media è superiore a quella nazionale, il paziente che ha già le sue scomodità dev’essere assistito in loco, senza doversi recare in ospedale per essere visitato".

Ma non si è parlato solo sanità. La lista Grigolini punta alla valorizzazione delle opportunità esistenti come motore di crescita e sviluppo: "Comano, come tutta la Lunigiana, è una terra ricca di opportunità, prospettive, cultura, castelli, agricoltura. Vanno fatte conoscere".

Un’importante iniziativa esiste già: la Comano Cavalli. Secondo Grigolini, però, non può rimanere fine a se stessa: "La soluzione sono i gemellaggi con le fiere equine esistenti in Maremma, a Verona: così, quello che dura qualche giorno lo facciamo perdurare tutto l’anno". E posto che il territorio "ci mette del suo" è necessario che la Regione faccia altrettanto: "Siamo un comune della Toscana e meritiamo la stessa attenzione di Firenze".

Un altro intervento dal pubblico ha poi evidenziato il nervo scoperto dei piccoli comuni: "Abito a Camporaghena dove ci si confronta da anni con lo spopolamento. – ha raccontato Carlo Bianchi – Il problema è la viabilità: si arriva lassù con difficoltà e questo non stimola nuovi insediamenti". La risposta è arrivata dal consigliere uscente di maggioranza, Francesco Fedele: "Con il sindaco, Maffei, abbiamo portato a casa 2 milioni e 600 mila euro per intervenire nel prossimo periodo".

Grigolini ha poi concluso elencando i candidati della lista, tre dei quali erano presenti in sala con l’amico Andrea Vinchesi: Andrea Filippini, Anna Maria Verdini e Vittorio Tenerani. Assenti ma citati da Grigolini, gli altri candidati: Carolina Marselli, Pierluigi Francesco Guatteri, Alessandro Marchi, Mario Musetti, Daniele Verdigi.