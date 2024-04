"La sfida di correggere l'errore di Aristotele: l'incontro a Massa con Giulia Sissa"

Domani, alle ore 16.30, alla bibloteca civica Giampaoli di Massa, prosegue, con il patrocinio del Comune di Massa, l’iniziativa “Saggi... consigli di lettura”, organizzata con successo dall’Associazione Briciole.

Sarà Rosa Rita La Marca, studiosa del mondo antico e, per anni, docente presso il Liceo Classico di Massa, ad illustrare l’appassionante viaggio che l’autrice Giulia Sissa, storica della cultura e delle idee e professoressa di antichità classiche e scienze politiche alla University of California a Los Angeles, compie nel suo saggio “L’errore di Aristotele. Donne potenti, donne possibili, dai Greci a noi

(Ed. Carocci)”.

La storia di come, proprio a partire da “un errore di Aristotele”, si consolida uno stereotipo sulla differenza fra uomo e donna (il maschio come soggetto adatto a decidere, comandare, governare, e la femmina ad obbedire) che resterà, per secoli, quello dominante. Un “errore“ ancora attuale, come si può osservare.

La professoressa Giulia Sissa, con grande capacità analitica dei testi antichi e moderni, mostra il percorso lungo il quale faticosamente si è tentato, e si tenta ancora, di correggere “l’errore di Aristotele”.