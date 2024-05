La sfida a Licciana. I progetti dei candidati per far rinascere il borgo

Renzo Martelloni, attuale sindaco di Licciana Nardi, è in corsa per il secondo mandato, alla guida del gruppo ‘Cambiamo Licciana’. Contro di lui Danis Santini, di ‘Insieme per Licciana’. Entrambi sono agguerriti, come i componenti delle liste, che hanno messo a disposizione le proprie capacità per il bene del Comune. Se Martelloni punta sulla fiducia riscossa in precedenza e sui lavori svolti negli ultimi anni, Santini punta al rinnovamento, all’impegno e ad altri progetti da portare a termine. Nel 2019 Martelloni, sempre con ‘Cambiamo Licciana’, aveva ottenuto 1760 preferenze, il 61,3 per cento dei voti. Aveva vinto contro Roberta Vallini, alla guida di ‘Siamo Licciana’, che aveva ottenuto il 38,7 per cento, con 1110 voti. Le elezioni si erano rese necessarie a causa della scomparsa del sindaco Pierluigi Belli, avvenuta prematuramente nel novembre 2018. Non era riuscito a concludere il mandato, era stato eletto nel giugno del 2017 con la lista ‘Cambiamo Licciana’, che aveva raccolto il 47,97 per cento dei consensi. Questi i nomi dei candidati in lista con Renzo Martelloni: Deborah Bardini, Cristian Cacciavillani, Gisella Costa, Giovanna Fabbri, Valter detto Mauro Fresoli, Marco Guidi, Alessandro Mazzoli, Lara Panvini, Jolsilane Pereira, Luigi Remedi, Marco Tavolaccini, Omar Tognini. Con Danis Santini gli aspiranti consiglieri: Iginio Baldi, Agostino Barabino, Roberto Boccato, Marzia Canori, Elisa Capineri Tosetti, Martina Chiappini, Sabrina Di Francesco, Simone Luccini, Francesco Micheli, Luciano Pallotta, Omar Ricco, Gloria Sisti.