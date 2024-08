La Serenata di Mozart per il Festival Sinfonico

Domani sera, alle 21.30, nel cortile di Palazzo Ducale, concerto finale della 30ª edizione del Festival Sinfonico. I tredici solisti dell’Orchestra Domenico Scarlatti (nella foto), diretti da Paolo Biancalana, presenteranno il brano forse più importante scritto per ensemble di fiati, la Serenata ’Gran Partita’ di Mozart, capolavoro unico nel suo genere, che include alcune delle pagine più belle e memorabili di tutta la letteratura musicale come il terzo tempo ’adagio’. Il programma è completato dalla briosa sinfonia per fiati di Donizetti. Il Festival Sinfonico, promosso dal Comune di Massa e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con il patrocinio della Provincia, è organizzato dall’Associazione Musicale Massese e dall’ufficio cultura del Comune. L’ingresso è a pagamento (15 euro, posto unico).