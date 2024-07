"La sede di Asmiu va trasferita"

Fratelli d’Italia punta al tarsferimento di Asmiu. "Nell’ultimo consiglio comunale – scrive il partito in una nota – abbiamo, tra le varie criticità, sollevato anche quella della sede di Asmiu: un edificio in una zona limitrofa che non è più in grado di sostenere il numero di dipendenti aumentati in maniera esponenziale dopo gli ultimi concorsi. Se l’aumento della forza lavoro è una scelta condivisibile, non si può, non notare come gli spazi oggi siano insufficienti, non solo all’interno, ma anche all’ esterno, dove tra le macchine parcheggiate, i mezzi si crea un vero e proprio caos". Così i consiglieri di Fratelli d’Italia Marco Guidi e Massimo Evangelisti insieme al dirigente Mauro Bonini. "Numerosi residenti ma anche attività produttive presenti in zona ci hanno segnalato che la situazione di parcheggio selvaggio, soprattutto a ridosso dell’incrocio tra via dei Limoni e via Veterani dello sport sta determinando problemi di sicurezza stradale. L’incrocio è un intersezione pericolosa che già negli anni passati ha visto degli eventi tragici ma, la presenza di auto a ridosso dell’incrocio oltre che a rendere impossibile la circolazione aumenta la pericolosità limitando la visuale – continuano da Fratelli d’Italia –. Una zona quindi fortemente congestionata quella di via dei limoni, ribadiscono da Fratelli d’Italia, per questo nasce la richiesta di delocalizzare Asmiu, individuando una nuova sede, magari in un’area artigianale, industriale, dando così spazi idonei ai lavoratori e parcheggi per quest’ultimi e per i mezzi, ma soprattutto dando sollievo ai residenti e alle attività di via dei Limoni".