La scuola promessa . Montignoso ritrova la primaria Sforza moderna e in sicurezza

La nuova scuola primaria ‘Giovanni Sforza’ di Montignoso ora è realtà. La ristrutturazione dell’edificio, in località Piano, è frutto di un imponente progetto di adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aggiunta di interventi per la sicurezza idrogeologica del versante retrostante. Alla cerimonia di inaugurazione, accanto al sindaco Gianni Lorenzetti, ieri c’erano il prefetto Guido Aprea, l’assessore regionale Alessandra Nardini e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Grande la soddisfazione di Lorenzetti per aver mantenuto una promessa fatta alla comunità scolastica. "L’emozione è fortissima, non solo perché ritorno qui da sindaco, ma anche perché anni fa promisi a insegnanti e studenti che avremmo ristrutturato questa scuola. Oggi abbiamo realizzato quel sogno – ha detto il primo cittadino – . La politica passa dalla credibilità: ciò che diciamo deve trasformarsi in azioni concrete".

Obiettivo del progetto, oltre alla ristrutturazione dell’edificio, è stato quello di offrire a studenti, personale docente e non, un ambiente sicuro, moderno e adeguato alle esigenze didattiche. "Fa parte di un piano più ampio che riguarda tutta la comunità. Abbiamo già ristrutturato l’asilo nido di Capanne e proseguiamo con altre scuole del territorio", ha ricordato Lorenzetti, evidenziando il finanziamento di 1.050.000 euro proveniente dal Fondo di Coesione che ha reso possibile l’intervento e il supporto del Comune di Montignoso di 21.288 euro. Eugenio Giani ha ribadito come l’istruzione sia al centro delle politiche regionali: "In questi tre anni, abbiamo investito oltre 100 milioni di euro in ristrutturazioni e nuove costruzioni, perché crediamo che offrire scuole sicure e moderne sia fondamentale per il futuro dei nostri giovani". L’inaugurazione della scuola di Montignoso si inserisce in un quadro più ampio di interventi nella provincia. Giani ha ricordato anche il recupero dell’Istituto Alberghiero, atteso da anni, che grazie a un finanziamento di 6 milioni di euro sarà finalmente realizzato.

La riqualificazione della primaria ‘Sforza’, iniziata l’8 giugno 2023 e concluso il 13 settembre, ha compreso anche interventi esterni all’edificio, come la messa in sicurezza del versante che si trova dietro la scuola, per ridurre il rischio idrogeologico. "Quando una scuola riesce a collaborare con amministrazioni attente alle esigenze del territorio, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: scuole belle, sicure e funzionali. Non posso che ringraziare il sindaco e l’intera amministrazione comunale per la loro attenzione e dedizione – ha detto Nicola Iannazzo, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Montignoso –. La nuova scuola è un passo verso il futuro dell’intera comunità."

Michele Scuto