La scultura si fa immagine. Le foto di ’Arte in negotium’

La mostra di arte contemporanea diffusa ‘Arte in negotium’ diventa una mostra fotografica. Sarà inaugurata venerdì alle 18 all’Accademia delle belle arti nell’ambito dell’iniziativa White Carrara, dove si potrà visitare fino al 18 agosto. Gli scatti sono stati realizzati dai fotografi del Club Fotografico Apuano, mentre la mostra è stata curata da Filippo Rolla, lo stesso che scelse le opere nelle vetrine dei negozi cittadini e da Ennio Biggi del Club fotografico. La mostra fotografica raccontata con professionalità e creatività da 22 fotografi, propone le immagini che hanno visto esporre nelle vetrine dei negozi trentacinque artisti. La collettiva d’arte diffusa nelle vetrine dei negozi si inseriva nel circuito commerciale come un percorso artistico in grado di fare dialogare la poetica dell’arte con il marketing.

Una mostra diffusa che Rolla ha organizzato facendo esporre gli artisti a titolo gratuito e nell’ottica di valorizzare e sostenere le attività commerciali. "Una presenza umana e artistica che va oltre la semplice fotografia e diventa un frammento di vita ricercata e condivisa – spiega Rolla –, che racconta un momento creativo ben definito. Un senso dell’esistenza catturato e fermato da un occhio fotografico, che si trasforma in un modo di fare arte che diverso dalla semplice immagine, porta con sé quel valore poetico". I curatori Ennio Biggi e Filippo Rolla ringraziano il Comune di Carrara, l’Accademia di Belle Arti di Carrara, il circuito off di Carrara White 2024 per il patrocinio e per la collaborazione accogliente così come tutti gli artisti, fotografi e collaboratori che hanno partecipato alla prima edizione di ‘Arte in Negotium 2024’. Questi i fotografi che espongono in Accademia: Yuri Bassi, Angela Bernacca, Bruno Bianchi, Mariarosa Biasi, Ennio Biggi, Rita Bonini, Calogero Castagna, Giancarlo Fabretti, Sara Fanti, Andrea Ferencz, Carmen Franchi, Giorgio Freschi, Luca Frola, Salvatore Grasso, Andrea Lorenzini, Daniela Marzi, Emilio Palmentieri, Anna Maria Remedi, Massimo Rossi, Claudio Sericano, Nada Sodini e Roberto Vetrigno.